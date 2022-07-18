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Общество18 июля 2022 2:44

Температура в Пермском крае в июле превысила климатическую норму на 1 – 2,5 градуса

Наблюдался сильный дефицит осадков
Алена ОВЧИННИКОВА
За первые 17 дней июля средняя температура воздуха немного превысила климатическую норму.

За первые 17 дней июля средняя температура воздуха немного превысила климатическую норму.

Фото: Оксана ЗУЙКОВА

Пермские синоптики подводят предварительные итоги характера погоды первой половины июля и дают прогнозы на вторую половину месяца.

-За первые 17 дней июля средняя температура воздуха превысила климатическую норму на 1-1.5 градуса на юге края, и на 2-2.5 градуса по северу, - сообщает сайт ГИС-Центра ПГНИУ. - Наблюдался сильный дефицит осадков, из-за чего на севере края осложнилась ситуация с природными пожарами.

На предстоящей неделе жаркий период, увы, завершается. 18-19 июля дневная температура еще поднимется до +30, но в последующие дни произойдет заток холодного воздуха с Европейской территории России, и температура опустится до +18...+25.

А при прохождении холодного фронта с юго-запада 19 июля днем высока вероятность интенсивных гроз со шквалистым усилением ветра.

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