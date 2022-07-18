Температура в Пермском крае в июле превысила климатическую норму на 1 – 2,5 градуса

За первые 17 дней июля средняя температура воздуха немного превысила климатическую норму.
Фото: Оксана ЗУЙКОВА
Пермские синоптики подводят предварительные итоги характера погоды первой половины июля и дают прогнозы на вторую половину месяца.
-За первые 17 дней июля средняя температура воздуха превысила климатическую норму на 1-1.5 градуса на юге края, и на 2-2.5 градуса по северу, - сообщает сайт ГИС-Центра ПГНИУ. - Наблюдался сильный дефицит осадков, из-за чего на севере края осложнилась ситуация с природными пожарами.
На предстоящей неделе жаркий период, увы, завершается. 18-19 июля дневная температура еще поднимется до +30, но в последующие дни произойдет заток холодного воздуха с Европейской территории России, и температура опустится до +18...+25.
А при прохождении холодного фронта с юго-запада 19 июля днем высока вероятность интенсивных гроз со шквалистым усилением ветра.
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