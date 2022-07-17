Водолазы нашли в реке Чусовой тело утонувшего мужчины, женщину и ребенка продолжают искать

Фото с места происшествия: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Через сутки после трагедии на реке Чусовая спасатели нашли в реке тело утонувшего мужчины, поиски еще двух человек – женщины и ребенка продолжаются.

Напомним, накануне вечером семья из Чусового уехала кататься на моторной лодке. На волне лодка подпрыгнула, и женщина с ребенком выпала за борт. Мужчина бросился за ними, но утонул.

- 17 июля в 20.15 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Пермскому краю поступила информация об извлечении водолазами Пермской краевой службы спасения тела мужчины из реки Чусовая, - сообщается в оперативном блоке сайта Главного управления. - На месте происшествия спасатели продолжают поиск двух человек.

В поисках задействованы 16 специалистов, девять единиц техники и четыре плавсредства.

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