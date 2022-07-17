В Перми прошел рейд по местам отдыха у воды

Рейд по местам отдыха у воды. Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Летняя жара, стоящая в Пермском крае, и беспечность взрослых приносит свои тяжкие плоды. У воды гибнут люди, причем, не только взрослые, но и дети. Трагических историй в этом году несколько: 11-летний мальчик, утонувший на Мотовилихинском пруду, 16-летняя девушка – в Гайнском районе, 12-летняя девочка на реке Чусовой…

16 июля по местам отдыха у воды прошел рейд. Сотрудники полиции, МЧС и ГИМС проверили места массового отдыха у воды, как официальные, так и неорганизованные. Проверяющие информировали отдыхающих через громкоговорители и раздавали памятки, а также нашли несколько нарушений.

- На Мотовилихинском пруду (участок акватории реки Камы базы Пески) дети купались без присмотра взрослых, поэтому в отношении их родителей было составлено четыре административных протокола за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, - сообщили в пермском краевом МЧС. – А один человек был привлечен к административной ответственности за купание в неустановленных местах.