Двух девочек – подростков разыскивают в Пермском крае

На фото: Ксения Кустова и Вероника Леонтьева. Фото: ДПСО "Регион159".
В Пермском крае идет поиск двух девочек-подростков. Об исчезновении детей сообщили волонтеры Добровольного поисково-спасательного отряда «Регион159».
- Местонахождение 16-летней Вероники Александровны Леонтьевой и 15-летней Ксении Александровны Кустовой из Кунгура неизвестно с 16 июля, - говорится в посте на официальной странице волонтеров ВКонтакте. – Всех, кому что-либо известно местонахождении детей, просим сообщить по телефонам:
Полиция 102, ЕДДС 112,
Волонтеры: +7(908)-248-19-47-инфорг Яна, +7(922)-338-34-13-инфорг Алексей.
Вероника Леонтьева
ПРИМЕТЫ: рост 152см, среднего телосложения, глаза серые, волосы кудрявые темного цвета.
БЫЛА ОДЕТА: кружевной топ черного цвета, темно-серые зауженные джинсы, темные кроссовки.
Ксения Кустова
ПРИМЕТЫ: рост 153 см., худощавого телосложения, волосы прямые темно-русые ниже плеч.
БЫЛА ОДЕТА: топ голубого цвета, темно-серые шорты, темные кроссовки.
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