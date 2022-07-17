Пермяки устроили пенную вечеринку в фонтане

Фото: скриншот видео Екатерины Бочкаревой

Веселый дядечка поднимает охапку пены и подбрасывает ее вверх, а потом моется под струйками воды. Действие происходит ночью в пермском фонтане.

Креативный способ принять душ придумали жители Мотовилихинского района Перми. Они взяли с собой бутылочку геля для душа, вылили в фонтан в сквере Розалии Землячки и начали купаться. Всего в купании принимали участие человека четыре. Все происходящее очевидцы сняли на видео и опубликовали в соцсетях.

«Вот до чего доводит отключение горячей воды», «Пенная вечеринка была что ли?», «Дикари! А потом на чистку фонтана выделят бюджетные деньги», «Еще бы уточек резиновых запустили», «Прикольно! Я тоже так хочу», «Главное потом не ныть в полиции: «Простите нас», - комментируют видеоролик подписчики группы «Мой город Пермь».

Однозначно, что после произошедшего коммунальным службам придется чистить фонтан и восстанавливать его работу, а сотрудникам полиции придется устанавливать хулиганов.