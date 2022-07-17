Житель Пермского края систематически избивал, а потом убил свою мать

Ранее обвиняемый неоднократно причинял побои своей пожилой матери, за что уже был судим. Фото: Алексей БУЛАТОВ

40-летний житель деревни Шалаши Оханского городского округа систематически бил, а 11 июля убил свою мать. Пожилая женщина скончалась от удара ножом в область груди.

Выяснилось, что агрессивный сын и ранее систематически причинял пожилой матери побои, за что был неоднократно судим. Убийство женщины, которая родила его на свет, он совершил в состоянии алкогольного опьянения.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», 40-летнему мужчине предъявлено обвинение, судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

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