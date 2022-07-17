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Происшествия17 июля 2022 8:12

Житель Пермского края систематически избивал, а потом убил свою мать

ЧП произошло в одной из деревень Оханского городского округа
Алена ОВЧИННИКОВА
Ранее обвиняемый неоднократно причинял побои своей пожилой матери, за что уже был судим.

Ранее обвиняемый неоднократно причинял побои своей пожилой матери, за что уже был судим.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

40-летний житель деревни Шалаши Оханского городского округа систематически бил, а 11 июля убил свою мать. Пожилая женщина скончалась от удара ножом в область груди.

Выяснилось, что агрессивный сын и ранее систематически причинял пожилой матери побои, за что был неоднократно судим. Убийство женщины, которая родила его на свет, он совершил в состоянии алкогольного опьянения.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», 40-летнему мужчине предъявлено обвинение, судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

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