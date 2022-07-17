В 30 домах Мотовилихинского района из-за аварийной ситуации отключат воду

Водоснабжение будет отключено 17 июля в 10.30 утра в 30 домах в Мотовилихинском районе Перми. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЕДДС Перми сообщает об аварийном отключении водоснабжения из-за повреждения пожарного гидранта по улице Уральская,76.

- Водоснабжение будет отключено 17 июля в 10.30 в более, чем в 30 домах по улицам Уральская, Веры Фигнер, Морская, Металлистов и Авиационная, - говорится в сообщении. - Работы будет проводить ООО «Новогор-Прикамье».

Подвоз воды будет организован по заявкам жителей ООО «Новогор – Прикамье» по телефону (342) 210-06-80. Время возобновления водоснабжения в оперативном сообщении не указано.

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