В Перми ушел из жизни старейший врач Пермской станции «скорой помощи»

Фото: официальная страница Пермской станции «скорой помощи» Вконтакте.

«Светлая память», «Соболезнования родным, мы будем помнить хорошего доктора», - пишут пермяки, которых лечил врач с большой буквы Рафаэль Ахтямович Айдаров. О его уходе сообщили коллеги.

- С прискорбием сообщаем, что 15 июля 2022 года ушел из жизни старший врач Пермской станции скорой медицинской помощи Рафаэль Ахтямович Айдаров, - сообщает пост на официальной странице Пермской станции «скорой помощи» ВКонтакте. - Прощание состоится 18 июля в 13.00 на ул. Старцева, 61 в Большом зале.

Редакция «Комсомольской правды» приносит соболезнования родным и близким Рафаэля Айдарова.

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