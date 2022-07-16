В Перми из-за ремонта дамбы изменятся пять автобусных маршрутов

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми из-за ремонта Средней дамбы изменятся пять городских автобусных маршрутов. Подробности сообщили в пермской мэрии.

Так, маршруты №4, №55 и №67 будут ездить по улицам Островского, Южной дамбе, бульвару Гагарина. А после - по маршрутам следования. Маршрут №36 будет ездить по улице Островского, Северной дамбе, улице Крупской и далее по маршруту следования. А маршрут №63 укоротят со стороны микрорайона Крохалева до остановки «Поликлиника имени Пичугина».

Напомним, обследование Средней дамбы показало серьезный размыв грунта, что влияет на безопасность несущих конструкций. Чтобы предотвратить негативные последствия, комиссия по ЧС решила провести ремонт и укрепить основание под плитами въезда на мост. Из-за этого на три недели движение по дамбе полностью закроют, что сократит сроки ремонта.

Ремонт дамбы планируют закончить к 6 августа.

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