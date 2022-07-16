Два цирковых котика из Перми ищут новый дом

Пушистый и харизматичный Шнапс.

В Перми две бывших звезды цирковой эстрады ищут новый дом. Котики Шнапс и Люкс завершили сценическую карьеру и хотят провести пенсионные годы в комфорте и уюте. В цирке пушистики выступали почти 10 лет.

Экс-циркачи привиты, кастрированы, воспитаны, ходят в лоток и ищут своего человека, который подарит им домашний уют и почешет за ушком.

Шнапсу 13 лет. Это пушистый и харизматичный черно-белый кот. Нежному и тихому Люксу, уставшему от света софитов, порядка 11 лет.

Узнать больше о котиках можно в сообществе приюта «Матроскин» или по телефону у волонтера: +7 992 236-72-25.

Тихий и спокойный Люкс.

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