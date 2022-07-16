В Прикамье в бане заживо сгорел мужчина

Спасти здание и жизнь погибшего пожарные не успели. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае в городе Кунгур заживо сгорел мужчина в бане. О смертельном пожаре, что случился вчера в 20:30 по улице Рельсовой, «КП-Пермь» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По информации источника, сгоревшая баня стояла отдельно от большого дома и огорода. Но баней по своей сути не являлась - в ней проживал 52-летний мужчина без определенного места жительства. Его приютила местная семья. Он работал разнорабочим и проживал в бане как в собственном мини-доме.

На момент прибытия пожарных кровля бани уже обрушилась и спасти человека не удалось. Предварительно, причиной пожара стала непогашенная сигарета.

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