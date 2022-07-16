В Прикамье за половину лета утонули семь детей

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

В Пермском крае за первую половину лета 2022 года утонули семь несовершеннолетних. Об этом сообщает краевое ГУ МВД России. Все они купались без присмотра взрослых, уточняет ведомство.

Возраст погибших детей – от 9 до 15 лет. Если сравнить с летом 2021 года, то тогда за все теплое время года на воде погибло 12 детей.

В данный момент полиция проводит успешные рейды по предотвращению таких ЧП. Выявлено уже 78 несовершеннолетних, что были у водоемов без присмотра взрослых. В отношении 34 родителей составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Напомним, совсем недавно в Мотовилихе во время купания на известном пруду погиб 11-летний мальчик.

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