В Березниках простились с погибшим в Украине солдатом

Фото: Администрация города Березники

В Березниках простились с погибшим на военной операции ВС РФ в Украине Александром Владимировичем Ильиных. Гибель солдата подтвердили в администрации муниципалитета.

Больше 15 лет – до 2019 года – погибший солдат служил в Федеральной службе войск национальной гвардии РФ Прикамья в городе Березники. Он не раз бывал в командировках на Северном Кавказе, имеет награды - медаль Жукова и медаль «За боевое содружество».

По официальной информации, военная операция унесла жизни уже более 80 солдат из Пермского края.

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