В Перми из-за госпитализации ребенка после купания в бассейне возбуждено уголовное дело

Фото: "Тенториум"

В Перми по факту ЧП, которое произошло в бассейне 14 июля, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.

Напомним, шестилетний мальчик, который отдыхал с мамой в бассейне комплекса "Тенториум", захлебнулся. По информации очевидцев, в роковой момент его мать отвлеклась и не проследила за ним. Из воды его вытащили отдыхающие, а после на место происшествия приехала бригада «скорой».

В больницу ребенка доставили в тяжелом состоянии, однако в пятницу появилась официальная информация, что ему стало лучше. Мальчика сняли с аппарата ИВЛ.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей)», - прокомментировали в СК.

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