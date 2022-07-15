В Перми обезвредили женскую банду аферисток

Фото: Прокуратура Пермского края.

Схема аферы в исполнении восьми женщин была очень простой. Они приносили в территориальные подразделения ПФР и Центр социальных выплат и компенсаций документы, с ложной информацией о рождении у них детей без медвмешательства и стационарной помощи.

При подаче документов в госорганы в каждом конкретном случае они же являлись соответственно друг у друга свидетелями представленного факта.

Таким образом женщинам за 2019-2020 годы удалось "заработать" более 4,5 млн рублей выплат по материнскому (семейному) капиталу, ежемесячных пособий по уходу за ребенком и выплат в связи с рождением ребенка, а также пособий на детей одиноких матерей.

По информации краевой прокуратуры, пермских аферисток удалось обезвредить в результате оперативных мероприятий полиции. С одной из женщин силовики заключили досудебное соглашение о сотрудничестве и ее уголовное дело выделили в отдельное производство. Уголовные дела будут направлены для рассмотрения в Ленинский районный суд Перми.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru