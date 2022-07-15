В Перми несколько десятков домов останутся на выходные без воды

Ждем воду! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По сообщению компании «НОВОГОР-Прикамье» без воды останутся жители Индустриального, Ленинского и Орджоникидзевского районов.

Из-за планово-ремонтных работ на ул. Архитектора Свиязева в районе строящегося зоопарка воды не будет или она пойдет на пониженном давлении 16 июля с 09:00 до 19:00 в домах по адресам: ул. Архитектора Свиязева, 16, 17, 18, 19А, 20, 26 и 26А.

Из-за планово-ремонтных работ на ул. Архитектора Свиязева, 31 воды не будет или она пойдет на пониженном давлении с 09:00 16 июля до 09:00 17 июля в домах по адресам: ул. Архитектора Свиязева, 21, 25, 32, 34, 34А, 35, 36, 38, 40/1, 40/2, 40/3, 42, 44, 46/1, 46/2, 48, 50/1, 50/2, 52; ул. Композитора Глинки, 11А; ул. Космонавта Леонова, 62, 64, 66, 68, 74, 82.

Из-за планово-ремонтных работ на ул. Екатерининской, 49 воды не будет или она пойдет на пониженном давлении с 10:00 16 июля до 10:00 17 июля в домах по адресам: ул. Екатерининская, 24, 28; ул. Луначарского, 20; ул. Максима Горького, 38, 40, 42.

Из-за аварийно-восстановительных работ на ул. Васнецова, 7 воды не будет или она пойдет на пониженном давлении 16 июля до 09:00 до 19:00 в домах по адресам: ул. Васнецова, 11, 5, 7, 7/1; ул. Кабельщиков, 95а, 99; ул. Луговского, 132, 132а.

Из-за планово-ремонтных работ на ул. Белозерской, 13 воды не будет или она пойдет на пониженном давлении 17 июля до 09:00 до 20:00 по адресам: ул. Александра Щербакова, 23; ул. Белозерская, 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 5, 7, 8, 9; ул. Валежная, 13.

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