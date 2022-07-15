Дмитрий Махонин посетил родные места и поручил приступить к ремонту дороги от реки Колвы до Ныроба

Фото: Телеграм-канал Дмитрия Махонина

Первым местом его остановки стал Ныроб. В начале рабочего визита глава региона побывал в Центре памяти Михаила Никитича Романова – дяди первого царя из династии Романовых. После его осмотра он поручил краевому Минкульту разработать проектно-сметную документацию и оказать учреждению помощь в поиске источников финансирования ремонта.

По его словам, это место может стать одним из северных туристических центров края, представляя высокий интерес для любителей истории царской семьи по всему миру.

Затем темой Дмитрий Махонин проверил ход строительства сельской врачебной амбулатории, которою планируется построить до конца 2022 года. В следующем году после получения лицензии медучреждение начнет прием первых пациентов. Медицинский осмотр будут вести терапевт, педиатр, акушер-гинеколог и стоматолог.

По дороге Ныроб-Чердынь Дмитрий Махонин обратил свое внимание на ее состоянию. Сегодня в отношении нее многие местные жители в соцсетях губернатора высказывают серьезные нарекания. Глава региона поручил краевому Минтрансу ускорить разработку проекта капремонта участка дороги от моста через реку Колва до Ныроба.

На своей малой Родине, в Чердыни, Дмитрий Махонин посетил открытую недавно после строительства лыжную базу на ул. Гагарина, 4. Побывал в Чердынском филиале Соликамского автодорожно-промышленного колледжа, где при поддержке краевых властей в прошлом году обновили тепловую инфраструктуру и оснастили кабинеты новой техникой.

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