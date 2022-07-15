В Пермском крае для перевозки грузов в соседние регионы запустили «Ночной экспресс»

Фото: ОАО РЖД

Регулярное курсирование грузовых поездов действует по 12 маршрутам между крупными экономическими центрами: Екатеринбургом, Челябинском, Пермью, Тюменью, Нижним Тагилом, Тобольском и Сургутом.

Как пояснили в пресс-службе Свердловской железной дороги, по прибытию на станцию назначения дополнительно возможна доставка груза до конечного получателя, включая складские комплексы и производственные площадки. Пользователями «Ночного экспресса» являются около 200 грузоотправителей СвЖД.

Ранее Свердловская магистраль РЖД организовала ускоренную перевозку наливных грузов из Перми на Дальний Восток во флекситанках – эластичных цистернах, размещаемых внутри стандартных контейнеров. Первый состав отправили со станции Блочная на станцию Находка-Восточная. Далее груз морским путем доставили в Южную Корею и Китай.

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