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Общество15 июля 2022 13:26

Сегодня к вечеру синоптики обещают прохождение над Пермью мощного грозового фронта

Причиной может стать возобновление смещения зоны гроз на юге Пермского края
Павел Шатров
Тучи над городом встали...

Тучи над городом встали...

Фото: Павел Шатров

О неблагоприятных метеорологических явлениях предупреждает МЧС Пермского края. Во второй половине 15 июля и в течение суток 16 июля местами по Пермскому краю ожидается очень сильный дождь, сильный ливень, крупный град, шквалистое усиление ветра 22-27 м/с.

Пермские спасатели в связи с прогнозируемыми порывами ветра советуют не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укреплённых конструкций, избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними.

По информации Пермского ЦГМС, в субботу и воскресенье 16–17 июля под влиянием ложбины с фронтальной системой местами выпадут небольшие и умеренные дожди, на северо-востоке 16 июля - сильные дожди. В Перми погода пока не предвещает существенных осадков. В отдельных районах региона сохранится грозовая активность с юго-западным порывистым ветром до 20 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, в Перми от +15 до +17 градусов, днем +24…+29°, в Перми +25…+27°.

Вода в Каме в районе Перми может прогреться до +21 градуса.

Телефон вызова служб экстренного реагирования МЧС: «01» - со стационарного телефона, «101», «112» - с мобильного телефона, вызов бесплатный. «Телефон доверия»: 8(342) 258-40-02.

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