Сегодня к вечеру синоптики обещают прохождение над Пермью мощного грозового фронта

Тучи над городом встали... Фото: Павел Шатров

О неблагоприятных метеорологических явлениях предупреждает МЧС Пермского края. Во второй половине 15 июля и в течение суток 16 июля местами по Пермскому краю ожидается очень сильный дождь, сильный ливень, крупный град, шквалистое усиление ветра 22-27 м/с.

Пермские спасатели в связи с прогнозируемыми порывами ветра советуют не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укреплённых конструкций, избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними.

По информации Пермского ЦГМС, в субботу и воскресенье 16–17 июля под влиянием ложбины с фронтальной системой местами выпадут небольшие и умеренные дожди, на северо-востоке 16 июля - сильные дожди. В Перми погода пока не предвещает существенных осадков. В отдельных районах региона сохранится грозовая активность с юго-западным порывистым ветром до 20 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, в Перми от +15 до +17 градусов, днем +24…+29°, в Перми +25…+27°.

Вода в Каме в районе Перми может прогреться до +21 градуса.

Телефон вызова служб экстренного реагирования МЧС: «01» - со стационарного телефона, «101», «112» - с мобильного телефона, вызов бесплатный. «Телефон доверия»: 8(342) 258-40-02.

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