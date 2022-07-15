На помощь по тушению лесов в Республику Коми направили пермских пожарных

Фото: Пермский лесопожарный центр

По состоянию на 15 июля на территории Республики Коми сейчас проводятся работы по тушению более 80 лесных пожара на площади 2 591 гектаров.

Правительство республики направило обращение об оказании помощи региону в тушении лесных пожаров. Принято решение о направлении в соседний регион шести работников десантно-пожарной службы Гайнского отделения СГБУ «Пермский лесопожарный центр».

Сообщить о лесных пожарах, нарушениях пожарной безопасности в лесах можно в краевую диспетчерскую службу по телефонам: 8 (342) 241-08-52, 234-94-44. Также это можно сделать по телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 и мобильном приложении «Берегите лес».

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