Причиной столь радикальной меры стало решение Управления по вопросам миграции ГУ МВД по Пермскому краю. Один из сотрудников точки общепита не имел права работать на территории России. Владельца кафе «Шаверма №1» признали виновным в нарушении миграционного законодательства, на него наложили административное наказание. Деятельность кафе на улице Дружбы, 34 приостановили судебные приставы. По законодательству предприниматель был обязан расторгнуть трудовой договор с работником и уведомить об этом правоохранительные органы. Документ поступил в миграционное ведомство только через два месяца, что явилось нарушением установленного порядка уведомления о расторжении трудовых отношений. Как пояснили в краевой службе судебных приставов, в суде нарушитель пояснил, что на время его отсутствия делами общепита занималось доверенное лицо, но вину отрицать не стал. При назначении наказания этот факт был учтен, тем не менее деятельность заведения приостановили на 14 суток. Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: Телефон: 8-965-571-46-65 Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65 Почта: boris.merkushev@phkp.ru