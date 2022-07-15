Студент Пермского Политеха придумал технологию, продлевающую «жизнь» сотового

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мы уже не представляем себе жизнь без гаджетов: узнать новости или пообщаться, заказать доставку еды, воспользоваться онлайн-картами, чтобы не потеряться и многим другим мы обязаны современным смартфонам.

Студент Пермского Политеха Иван Фролов облегчил нам жизнь и разработал встраиваемую в мобильный телефон систему «самозарядки». Она позволит непрерывно подзаряжать устройство за счет превращающейся механической энергии в электрическую во время движения. Так, в зарядку встроен маятник, за один сдвиг которого, вырабатывается достаточно энергии, чтобы немного подзарядить телефон.

- Продукт будет интересен компаниям, производящим ударопрочные телефоны, широко используемые туристами и спортсменами-экстремалами, - отмечает пресс-служба вуза.

Кроме того, технология поможет в экстремальных условиях, когда необходимо набрать спецслужбы.

В отличие от портативных зарядок (PowerBank), изобретение более легкое и подзаряжается без дополнительных устройств.

– Технологию можно адаптировать под применение в телефонах, смарт-часах и других устройствах, требующих зарядки от каких-либо источников питания. Однако на сегодняшний день трудно добиться высокой эффективности «самозарядки» из-за высокого энергопотребления устройств – рассказал студент.

Внедрить продукт хотят в 2023-2024 годах, но в начале надо найти высококвалифицированных специалистов в области энерготехнологий, чтобы они помогли доработать устройство с технической стороны.

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