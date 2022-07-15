Фермеры из Хохловки готовятся наладить производство масла из семян амаранта

Фото: Пермьстат / ВКонтакте

Семья Вихерт освоила производство растительных масел четыре года назад, а спустя год – вышла на пермский рынок товаропроизводителей. Их небольшой цех находится в Хохловке.

По словам Ольги Вихерт, раньше их семейным бизнесом была розничная продажа одежды, но затем они решили освоить более востребованное направление - производство продуктов питания.

Сейчас фермеры занимаются производством масла. Они делают горчичное, кунжутное, льняное, конопляное, облепиховое, тыквенное, чесночное масла, также масла из абрикосовой косточки, грецкого и кедрового орехов. В ближайшее время предстоит наладить производство масла из семян амаранта.

Все масла фермеры получают путем холодного прессования и никак не обрабатывают, из-за чего срок годности не превышает четырех месяцев, зато остается богатый вкус. Полученные таким образом масла сохраняют ненасыщенные жирные кислоты (омега-3, омега-6, омега-7, омега-9), комплекс фитостеролов (бета-ситостерол, стигмастерол), а также антиоксиданты — витамин E (альфа-токоферол, бета-токоферол, гамма-токоферол), сообщает Перьмстат.

Кроме масла фермеры занимаются выпечкой хлеба по уникальной технологи на основе длительной ферментации. Для этого в хозяйстве имеется своя мельница, закупаются одни из лучших видов зерна в России.

«Если есть желание жить и работать на земле, если есть упорство и трудолюбие, то обязательно стоит попробовать себя в производстве натуральных продуктов питания. Производство чего-либо своими руками вдохновляет, помогает в трудностях и просто жить», - считает Ольга Вихерт.

Семейным делом занимаются Сергей и Ольга Вихерт, а также их дочери Полина и Варя. Кстати, совсем недавно Варя освоила изготовление шоколада с использованием натуральных ингредиентов – клубникой, инжиром, бутонами жасмина.

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