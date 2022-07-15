В Прикамье опять растут заражения коронавирусом

Фото: permkrai.ru

В Пермском крае на 15 июля – еще плюс 73 зараженных коронавирусом. 8 пациентов госпитализированы. Общее число инфицированных в регионе за время пандемии достигло 372 203 человека.

Новые заболевшие выявлены в 13 территориях Пермского края: в Перми, Березниках, Губахе, в Чусовом, Краснокамске, Пермском, Нытвенском, Суксунском, Чернушинском, Очерском, Осинском, Уинском и Октябрьском округах.

Всего в Прикамье за время пандемии от последствий ковида скончались 8 846 человек. За прошедшие сутки умер 1 пациент с инфекцией.

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