На выборах в Пермском крае за депутатские места поборются 429 кандидатов

Фото: Мария ЛЕНЦ

Краевой избирком сообщает, что прием документов на выдвижение в депутаты представительных органов муниципальных образований на выборы в Пермском крае, которые пройдут с 9 по 11 сентября, завершился.

На 104 мандата в 12 кампаниях выдвинуто 429 кандидатов: 343 - представители политических партий, а 86 – самовыдвиженцы. При этом по четырем основным выборам в думы Губахинского, Кудымкарского, Пермского муниципальных округов и Лысьвенского городского округа выдвинуто 385 кандидатов.

В муниципальных выборах 2022 года примут участие шесть политических партий: «Единая Россия» (104 кандидата), ЛДПР (86 кандидатов), КПРФ (76 кандидатов), «Справедливая Россия» (52 кандидата) «Новые люди» (21 кандидат), «Родина» (4 кандидата).

Больше всего кандидатов зарегистрированы на выборы в пермскую думу (127 человек на 30 мандатов) и выборы в думу города Кудымкара (104 человека на 25 мандатов).

Самая большая конкуренция наблюдается на довыборах в думу города Краснокамска, где на мандат по округу № 20 претендует 7 кандидатов.

Сдать документы на регистрацию на муниципальные выборы кандидатам можно до 27 июля, регистрация завершится 5 августа. Если в документах будут ошибки либо сведения будут указаны не полностью, то избирком укажет на них, и даст время на исправление.

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