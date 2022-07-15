Турагентство обязали вернуть пермяку почти 200 тысяч за путевку

Фото: Виктор КЛЮШКИН

1 октября пермяк купил для своей семьи путевку в Турцию у туроператора ООО «Регион Туризм» за 189 566 рублей. Накануне поездки его супруга и дочь заболели коронавирусом и поездка сорвалась. За неделю до вылета мужчина отправил турагенту заявление об аннулировании договора, но ответа так и не получил. Тогда спустя еще семь дней он послал организации претензию с просьбой вернуть денежные средства.

Узнав, что клиент обратился в суд, туроператор частично вернул деньги, удержав 14 202,40 рублей в качестве компенсации за понесенные затраты. С этим пермяк не согласился.

Дзержинский районный суд Перми обязал турагента вернуть оставшиеся 14 202,40 рублей. Кроме того, организация выплатит мужчине 5 тысяч за моральный вред и штраф – 9 601,20 рублей за неисполнение требований потребителя в добровольном порядке.

Пресс-служба суда сообщает, рассматривая дело в апелляционном порядке, Пермский краевой суд решение районного оставил без изменения.

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