На дорогах центра Перми появилась синяя разметка

Фото: Администрация Перми

В Перми в городском центре на асфальте появилась синяя дорожная разметка. Подробности рассказали в пресс-службе пермской мэрии.

Разметка такого цвета в центре улиц Перми выполнена впервые. А означает она зону платной парковки. Сейчас синюю разметку можно увидеть в парковочных карманах на улицах Куйбышева и Клименко.

«Ежегодно начиная с весны подрядные организации в Перми обновляют дорожную разметку. Общая площадь наносимой лакокрасочными материалами и термопластиком разметки в городе составляет более 120 тысяч кв. метров», - отметили в мэрии.

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