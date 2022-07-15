У пермского АО «Редуктор-ПМ», производящего вертолетные детали, сменится гендиректор

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Первый руководитель АО «Редуктор-ПМ», Николай Семикопенко покидает пост гендиректора, сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники.

Сейчас Николай Семикопенко ушел в отпуск до середины июня, а после он отправится на пенсию.

Вопрос о назначении нового руководителя решиться на заседании совета директоров. Один из кандидатов на пост - Андрей Белоусов, нынешний директор по экономике и финансам на «Редуктор-ПМ». Его кандидатуру поддерживает уходящий гендиректор. Если основной акционер предприятия госхолдинг «Вертолеты России» одобрит решение, то не исключен вариант, что Николай Семикопенко останется на предприятии в должности советника гендиректора.

Напомним, Николай Семикопенко - первый директор АО «Редуктор-ПМ», созданного в 1995 году. Под его руководством предприятие в 2009 году вошло в холдинг «Вертолеты России». В 2019 году производственную часть завода перенесли на новую площадку по улице Героев Хасана, 105г. Там построили крупнейший в России сборочно-испытательный комплекс трансмиссий и редукторов площадью 22,7 тыс. кв. м. На старом месте на Комсомольском проспекте, 93 все еще производят корпусные детали для вертолетов.

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