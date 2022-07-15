Сбер запустил комбо-ипотеку для покупателей в новостройках

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Теперь в Сбере клиент может оформить один комбо-кредит с единой ставкой на весь срок кредитования, который при этом будет сразу включать в себя ипотеку и на жильё, и на машино-место и/или кладовую в новостройке.

Комбинации могут быть самые разные, но один объект недвижимости в договоре комбо-ипотеки остается неизменным — квартира. Чтобы оформить комбо-ипотеку, клиенту нужно подать обычную заявку на покупку квартиры в новостройке онлайн на Домклик и запросить общую сумму кредита, которая нужна для приобретения нескольких объектов недвижимости.

Анна Салеева, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Согласитесь, что контролировать выплаты по одному кредиту удобней, чем обслуживать сразу три. Комбо-кредит помогает снизить как финансовую, так и психологическую нагрузку на клиента. Мы уверены, что это уникальное предложение придется по душе приобретателям квартиры и поможет больше времени и сил вложить в новое жилье».