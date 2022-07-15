С 1 июля в Прикамье перечисляют пособие малоимущим на покупку школьной и спортивной формы

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 1 июля в Прикамье начались выплаты многодетным малоимущим семьям на приобретение школьной и спортивной одежды.

- Писать заявление не нужно - специалисты отделов соцзащиты в территориях Прикамья сами формируют списки на основании имеющихся у них данных по малоимущности, а выплаты производятся автоматически, - сообщает краевое минсоцразвития.

Матпомощь на мальчиков составляет 3 380 рублей, а на девочек 3 351 рубль. Сначала ее получат ученики со 2 по 9 класс и 11 классы. Деньги будут переводить и в сентябре, так как итоговые списки зачисленных в 1 и 10 классы, будут известны только после начала учебного года.

В этом году пособие получат более 38 тысяч детей.

Если у вас остались вопросы, можно обратиться в отдел соцзащиты по месту жительства. Адреса и телефоны территориальных управлений министерства социального развития Пермского края здесь.

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