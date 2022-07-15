Следственный комитет начал проверку после ЧП в бассейне «Тенториума»

Фото: "Тенториум"

Пермские следователи проводят проверку после инцидента с захлебнувшимся мальчиком в бассейне «Тенториума». Об этом сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.

«Сейчас следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев. В организации, оказывающей услуги, изъята документация, интересующая следствие. Продолжается проведение иных проверок, которые установят все обстоятельства ЧП. После следователь примет процессуальное решение».

Напомним, шестилетний мальчик находился в бассейном комплексе вместе со своей матерью. По словам очевидцев, ребенок захлебнулся водой и утонул, когда она отвлеклась. После мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу. По последней информации, состояние ребенка значительно улучшилось – его отключили от аппарата ИВЛ.

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