Проект «Поколение М» открыл бесплатный летний онлайн-лагерь для юных пермяков

Творческий проект «Поколение М» компании МТС запустил первый бесплатный онлайн-лагерь для школьников и подростков 11-18 лет, где дети могут развивать свои творческие способности, выполняя конкурсные задания от мастеров проекта, блогеров и звездных наставников.

Онлайн-лагерь проходит в официальном телеграм-аккаунте проекта «Поколение М» https://t.me/s/pokoleniye_m с 11 июля по 31 июля. В лагере организовано три смены, в которых возможность продемонстрировать свои работы в сети получают участники из любой точки России. Каждая смена длится одну неделю, можно участвовать в любом количестве смен онлайн-лагеря.

Инновационный подход к организации всероссийского онлайн-лагеря делает его доступным для всех – творческие мастер-классы открыты для любого подписчика телеграм-канала «Поколения М».

Каждую неделю победителей конкурсов онлайн-лагеря, которых выберет жюри проекта, состоящее из звездных наставников, ждет шанс выиграть приглашения на мероприятия в Москве и городах-миллионниках, билеты на которые доступны на сайте МТС Live (https://live.mts.ru/). Вместе с билетами на мероприятие организаторы также оплатят для победителей проезд сопровождающих лиц и транспортные расходы.

Для самых активных участников организаторы подготовили фирменные гаджеты и мерч «Поколения М». Но это еще не все: по завершению смены онлайн-лагеря все работы участников загружаются на сайт проекта www.pokolenie.mts.ru как участники основных творческих конкурсов проекта «Поколение М». Авторы творческих работ получат возможность выиграть участие в стажировках, личные мастер-классы от звезд и многое другое.

Программа онлайн-лагеря

«Заезд» в виртуальный лагерь происходит в три смены, различающиеся по тематике:

- Музыка, вокал и танец: с 11 по 17 июля

- Фотография: с 18 по 24 июля

- Рисунок: с 25 по 31 июля

Занятия ведут известные артисты и блогеры: певец Хабиб, финалист шоу «Голос.Дети» и артист лейбла «Gazgolder» Иван Кургалин, участница шоу «ТАНЦЫ на ТНТ» Анна Тихая и другие.

«Лето — прекрасная возможность попробовать себя в новых творческих направлениях или еще больше погрузиться в любимые увлечения. Благодаря онлайн-мастер-классам пермские ребята, вне зависимости от того, где находятся, могут познакомиться с интересующими их направлениями и напрямую общаться с блогерами, звездными наставниками, которые выступают в нашем лагере «вожатыми». Надеюсь, что лагерь вдохновит ребят на новые свершения и творческие планы», — отметила директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.