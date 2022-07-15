«Машина времени» в Пермь не приедет

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Перми отменили концерт группы «Машина времени», который должен был пройти 19 сентября. Он уже исчез из афиши дома культуры имени Солдатова, где должен был состояться. Организатор мероприятия «Модерн концерт» данную информацию подтвердил, отметив, что причин несколько и все они связаны с обстановкой в стране, сообщает портал «Ura.ru».

Странно, но на сайте «Машины времени» концерт в Перми пока значится.

Напомним, ранее рок-группа должна была выступить 26 февраля, но мероприятие перенесли на 19 сентября.

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