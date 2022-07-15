Делегация Уфы: «По многим направлениям Пермь находится в авангарде федеральной повестки»

. Фото: Виталий КОКШАРОВ

Глава Перми Алексей Дёмкин и глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев подписали соглашение о сотрудничестве между городами по разным направлениям. Оно позволит организовывать деловые визиты делегаций, культурный обмен, мероприятия по укреплению межнационального согласия. Напомним, ранее Пермь подписала аналогичные соглашения с Екатеринбургом и Тюменью.

Подписание соглашения произошло в рамках делового визита делегации Уфы в Пермь. Представители Башкирии побывали на объектах благоустройства, а также осмотрели стройки к юбилею Перми: бульвар им. Советской Армии, новую сцену Театра юного зрителя, Комсомольский проспект, Дворец молодёжи, Завод Шпагина. Особенно это было интересно в связи с предстоящим 450-летним юбилеем Уфы

– Для любого города значимая дата – импульс к преобразованиям, которые не закончатся, когда будет отпразднован юбилей. Это касается благоустройства, ремонта социальных учреждений, обновления транспорта и общественных пространств. Уже сейчас можно видеть значительное обновление города, общественных пространств, социальной инфраструктуры, – отметил Глава Перми Алексей Дёмкин.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев в свою очередь отметил, что в Перми была проделана огромная работа.

– Сегодня мы посмотрели достаточно много строящихся объектов и проектов, которые были реализованы. Мне очень нравятся, как к этому подходят в Перми, изменение города происходит качественно, – поделился впечатлениями Ратмир Мавлиев и добавил, что по многим направлениям Пермь находится в авангарде федеральной повестки.

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