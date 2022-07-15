В конце июля в Прикамье состоится спортивно - музыкальный фестиваль «White Fest»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

23-24 июля впервые в городе Кунгуре Пермского края в окрестностях Белогорского монастыря пройдет спортивно - музыкальный фестиваль «White Fest».

Соревнования включают в себя: бег по пересеченной местности на различные дистанции, велогонку и заплыв. Старт - в селе Бым Кунгурского муниципального округа, финиш забегов и велогонки - на Белой горе, одной из самых известных достопримечательностей Пермского края.

- На мероприятии ожидается около тысячи участников из разных регионов России, - сообщает краевая пресс-служба минкультуры и спорта.

Кроме спортивной программы фестиваль предусматривает и музыкальную часть: лучшие пермские артисты исполнят хиты и авторскую музыку под открытым небом.

Подробнее о программе мероприятия можно узнать здесь.

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