В Минздраве рассказали о состоянии захлебнувшегося в бассейне мальчика

. Фото: Василий Вахрин

В краевом Минздраве рассказали о состоянии шестилетнего мальчика, который вчера захлебнулся в бассейне и в тяжелом состоянии попал в больницу.

«У состояния мальчика положительная динамика. Он снят с ИВЛ», - прокомментировали в пресс-службе Минздрава.

Напомним, несчастный случай произошел вчера в «Тенториуме». Шестилетний ребенок захлебнулся в бассейне и в тяжелом состоянии попал в больницу.

По информации очевидцев, в момент происшествия он был рядом с матерью. Но та в роковой момент отвлеклась от него - и он захлебнулся.

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