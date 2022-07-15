Вышел трейлер фильма «Сердце Пармы», который снимали в Прикамье

Фото: kino-teatr.ru

Вышел первый трейлер фильма «Сердце Пармы» по роману писателя Алексея Иванова, долгое время жившего в Перми. Видео опубликовали на YouTube-канале компании Central Partnership, которая займется прокатом картины.

Премьера фильма состоится 6 октября. Он расскажет о противостоянии двух миров: Великого Московского княжества и уральской Пармы, древних пермских земель, населенных язычниками. Здесь столкнутся герои и призраки, князья и шаманы, вогулы и московиты. В центре конфликта цивилизаций - судьба русского князя Михаила, который полюбил юную ведьму-ламию Тиче, способную превращаться в рысь. А еще героев ждут кровопролитные сражения и множество испытаний, в которых расстаться с жизнью не так страшно, как совершить предательство.

Фото: kino-teatr.ru

Роли в картине сыграли известные актеры: Федор Бондарчук, Евгений Миронов, Сергей Пускепалис, Роза Хайруллина и другие.

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