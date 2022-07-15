В Пермском крае замечена активность сухих гроз

. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Пермском крае замечена высокая активность сухих гроз. Об этом сообщает пресс-служба краевого Минприроды.

Как говорят специалисты, такие грозы не сопровождаются осадками. Но именно они являются частой причиной возникновения лесных пожаров.

Всего с начала пожароопасного сезона в Пермском крае случилось 42 лесных пожара. Площадь уничтоженного огнем леса составила 160 гектаров.

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