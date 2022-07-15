Театральный фонтан в Перми будет танцевать под мелодии из мюзиклов

Фото: Театр-Театр

В пятницу, 15 июля, в 21.50 Театральный фонтан покажет новое светомузыкальное шоу. В честь 95-летия Пермского академического Театра-Театра фонтан будет «танцевать» под песни из мюзиклов «Винил» и «Алые паруса». Зрители на площади услышат три песни из мюзикла «Алые паруса»: «Кораблик», дуэт Ассоль и Эгля, «На крыльях алых парусов» Максима Дунаевского и три песни из мюзикла «Винил»: «Девушка-мечта», «Эй, стиляга, зажигай», «Феерия свободы» на музыку Евгения Загота.

Шоу под мелодии из мюзиклов будет идти каждый день в 18.40 в течение всего летнего сезона.

Расписание шоу фонтанов на эспланаде в будние дни:

18.40 – мелодии мюзиклов на площади у Театра-Театра

21.45 – классическая программа на площади у Театра-Театра

22:45 – шоу на площади у Законодательного собрания

По пятницам в программе Театрального фонтана будут дополнительные шоу: в 15.00 – свадебное, в 18.00 – детское, по выходным дня в 15.00 и 18.00 – детское шоу, 20.45 – классическое шоу.