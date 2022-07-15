На территории Пермского края 14 июля число пожаров уменьшилось почти в два раза

Фото: МЧС Пермского края.

В Пермском крае произошло 8 техногенных пожаров. В минувший четверг горели: многоквартирные дома - в Губахинском округе и Мотовилихинском районе Перми; мусор - в Дзержинском районе Перми и Пермском районе; транспортное средство - в Соликамском округе; дощаное строение - в Куединском округе; трансформаторная подстанция - в Нытвенском округе. Погибших и пострадавших на пожарах нет.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ! При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

За прошедший день в Прикамье зафиксировали 8 дорожно-транспортных происшествий: столкновение двух транспортных средств - в Дзержинском районе Перми и Пермском районе; наезд на препятствие - в Свердловском районе Перми, Очерском и Горнозаводском округах; опрокидывание транспортного средства - в Красновишерском округе.

Вчера произошли сразу два чрезвычайных происшествия на воде – в Березниковском и Нытвенском округах.

Наступившая жаркая погода на территории Прикамья продолжает привлекать туристов, тем более, впереди ждут выходные дни: 14 июля в путешествия по краю отправились уже 34 туристические группы.

Затопленных территорий, нарушения энергоснабжения и аварий на объектах ЖКХ не зафиксировано.

ВНИМАНИЕ! Минприроды Пермского края в период по 15 июля действует ограничение на пребывание граждан в лесах. Меры приняты для обеспечения пожарной безопасности и защиты населения в связи с аномально жаркой погодой и установившимся четвертым классом пожарной опасности.

Подразделения краевого МЧС в минувшие сутки приняли участие в тушении одного лесного пожара.

«Телефон доверия» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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