В центре Перми снесут и заново построят здание 1917 года

Фото: Google Карты

В центре Перми снесут двухэтажное здание на углу улиц Ленина и Островского по адресу улица Ленина, 12. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Ввели в эксплуатацию до в 1917 году. А признали аварийным и расселили почти сотню лет спустя – в 2008-м году.

Владельцем старинного здания сейчас является депутат краевого заксобрания, экс-президент пермского «Амкара» Геннадий Шилов. По его планам, на месте снесенного здания появится точно такое же строение - в тех же размерах и с тем же внешним обликом. Работы начнутся уже в августе.

Новоиспеченный дом планируют приспособить под офисный центр.

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