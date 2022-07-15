В Прикамье в выходные сохранятся жара и грозы

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае в грядущие выходные сохранится жаркая и грозовая погода. Прогнозом делится научно-популярный проект Метеоролог и я.

Воздух прогреется до +25...+30 градусов в оба выходных дня. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами, особенно большая их вероятность на востоке и северо-востоке региона. Однако существенных осадков не ожидается.

Ночью тоже будет тепло - около +14...+19 градусов.

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