В Прикамье в выходные сохранятся жара и грозы

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Пермском крае в грядущие выходные сохранится жаркая и грозовая погода. Прогнозом делится научно-популярный проект Метеоролог и я.
Воздух прогреется до +25...+30 градусов в оба выходных дня. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами, особенно большая их вероятность на востоке и северо-востоке региона. Однако существенных осадков не ожидается.
Ночью тоже будет тепло - около +14...+19 градусов.
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