В пермском бассейне захлебнулся шестилетний мальчик

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В Перми в бассейне «Тенториум» по улице Встречной, 37 произошло ЧП - в нем захлебнулся шестилетний мальчик. О несчастном случае сообщает портал Properm со ссылкой на очевидцев.

По словам тех людей, кто был поблизости, находившаяся с малышом мама в момент происшествия отвлеклась от ребенка.

Как сообщили «КП-Пермь» в пресс-службе краевого ГУ МВД России, сейчас на месте работают правоохранительные органы. Проводится проверка.

Как прокомментировали в краевом Минздраве, сейчас мальчик в больнице в тяжелом состоянии. Он подключен к аппарату ИВЛ и получает весь комплекс лечебно-диагностических мероприятий.