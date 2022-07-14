«Амкар» в это межсезонье покинули 12 игроков

Фото: ФК "Амкар-Пермь"

ФК «Амкар-Пермь» официально поблагодарил в своем клубном сообществе 12 футболистов, которые не будут в новом сезоне выступать за клуб. Все они играли в «Амкаре» в сезоне-21/22.

Новые контракты с клубом не заключили вратарь Арзамат Габлия. Защитники Максим Жестоков, Илья Шабанов и Илья Гультяев. Полузащитники Михаил Горелишвили, Александр Голубцов, Даур Квеквескири, Тимур Пухов, Никита Дроздов, Антон Казанский и Евгений Чабанов. А также форвард Вячеслав Журавлев.

Остались в команде из состава прошлого сезона, напомним, голкипер Никита Решетняк, защитники Антон Бочаров и Денис Кайков. Капитан команды, форвард Евгений Тюкалов и форвард Кирилл Кочетов, универсал Иван Маркелов и фланговый защитник Константин Морозов. Остальные игроки, которые будут комплектовать «Амкар» в новом сезоне, пришли в красно-черный клуб из других команд.

Напомним, в прошлом сезоне амкаровцы заняли 4-е место в группе №4 Второго дивизиона ФНЛ и не смогли завоевать путевку в Первый дивизион.

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