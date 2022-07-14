Пермь стала одним из самых зеленых городов России

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Компания Marketing Logic выяснила, какие города России являются самыми зелеными. Как оказалось, в первую десятку этого рейтинга вошла и столица Прикамья.

Согласно исследованиям, которые опираются на открытые данные геоинформационных технологий, площадь лесов и парков в городской черте составляет 56%.

Возглавляет рейтинг с показателем в 89% - субтропический Сочи. Следом идут Новороссийск (71%) и Сергиев Посад – 63%. Замыкают пятерку Ногинск (61%) и Серпухов – 59%. Пермь разместилась на 10-м месте между Зеленодольском и Саранском.

Замыкают рейтинг Набережные Челны (9%), город с «говорящим названием» Черногорск (7%) и Астрахань – всего 5% зеленых насаждений.

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