На северо-западе Прикамья выпал град диаметром более сантиметра

Фото: Архив "КП"

В Пермском крае на северо-западе региона выпал крупный град. Об этом сообщают синоптики ГИС-центра ПГНИУ.

Обильную непогоду отметили в Гайнах в 17:00 по местному времени. Там зафиксированы шквал скоростью до 19 метров в секунду и градины диаметром в 1,3 сантиметра.

«Сейчас наиболее активная ячейка в линейной системе как раз смещается северо-западнее Чердыни. Жара пока сохраняется на востоке и на севере края», - отметили ученые.

Ранее в Пермском крае объявили очередное штормовое предупреждение на сегодня и завтра.

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