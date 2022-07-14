В дептрансе Перми описали типичного безбилетника

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В дептрансе Перми рассказали, как выглядит среднестатистический безбилетник. Подробностями делятся в пресс-службе городской мэрии.

Так, зачастую контролеры выявляют факт безбилетного проезда у мужчин от 30 до 40 лет. Или у молодых людей обоих полов в возрасте от 16 до 25 лет.

Убежать при виде контролеров из салона чаще всего пытаются мужчины старше 40 лет. А женщины в возрасте до 25 лет и старше 35 лет добровольно являются на составление протоколов об административном правонарушении.

Что касается прошедшего месяца, то в июне большинство безбилетных пассажиров выявили по будним дням на автобусе №48 и в трамваях №2 и №5.

По выходным – снова на трамвайном маршруте №2 или в автобусах №11 и №20.

При этом самые дисциплинированные пассажиры по будням оказались на маршрутах №10, №36, №50 и №78. В выходные дни - на автобусах №3, №18 и №36.

Напомним, с 16 июля (а это уже послезавтра) штраф за безбилетный проезд вырастет до 2,5 тыс. руб., если нарушение допущено впервые. И до 5 тыс. руб. – за каждое повторное.

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