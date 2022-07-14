В августе на пермской эспланаде пройдет фестиваль уличных театров «Флюгер»

Фото: Telegram-канал «Фабрика радости»

13 и 14 августа с 14.00 до 23.00 на пермской эспланаде пройдет фестиваль уличных театров «Флюгер». Мероприятие бесплатное.

Фото: Telegram-канал «Фабрика радости»

В центре площади организаторы установят подвесную конструкцию в виде сферы, внутри которой без страховки гимнасты покажут опасное шоу на высоте семи метров. Кроме того, перед пермяками выступят 14 коллективов: из Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани и Перми.

- Перед вами развернется настоящее цирковое шествие: уличное шоу со спектаклями, выступлениями акробатов, клоунов, фаер-шоу и многое другое, - рассказывают организаторы фестиваля.

Подробную программу мероприятия можно увидеть здесь.

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