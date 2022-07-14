Сегодня в Перми пройдет встреча с психиатром «Уход за кукухой»

Фото: «Афиша Пермь»/ ВКонтакте

14 июля в 19.00 в Центре городской культуры по улице Пушкина, 15 состоится встреча с психиатром, кандидатом медицинских наук Александром Вайнером «Уход за кукухой». Мероприятие бесплатное.

Организаторы призывают не бояться названия, отмечая, что в наше время это, действительно, актуальная проблема и каждому не помешает следить за своими мыслями, ведь все начинается с них.

Формат встречи - ответы на вопросы. Если не знаете, о чем спросить можете просто послушать и взять некоторые моменты на вооружение.

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