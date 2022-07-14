Электричку Пермь – Левшино отменят на три недели

. Фото: Василий Вахрин

В Перми электричку между станцией Пермь-2 и станцией Левшино отменят на три недели. Об этом сообщает Пермская пригородная компания. Период отмены пригородного поезда – с 19 июля по 5 августа.

Помимо этого, меняется расписание электропоездов Восточного направления. Это связано с ремонтом на путях на участке Екатеринбург – Чепца.

Например поезд № 7276 Кордон – Шаля со 2 по 5 августа будет отправляться в 15:34 (на 14 минут позднее). А расписание поезда № 7169 Кордон – Пермь-2 сдвинут на 11 минут. Поезд № 7170 сообщением Пермь-2 – Кишерть будет отправляться позднее на 10 минут – в 18:00.

Кольцевой поезд № 6052/6051 по маршруту Пермь 2 - Левшино - Пермь-Сортировочная - Пермь II с 20 июля по 17 августа прибывает на станцию Пермь-Сортировочная в 22:00. А отправляется в 22:15, что на 6 минут позднее обычного расписания.

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